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Советская цензура оставила нас без второй части «Любовь и голуби»: фильм пустили под нож из-за пива и рыдающей собаки

18 июля 2025 07:58
Советская цензура оставила нас без второй части «Любовь и голуби»: фильм пустили под нож из-за пива и рыдающей собаки

Благо, режиссеру удалось отвоевать часть других важных сцен.

Оказывается, такую «Любовь и голуби», каким ее задумывал Владимир Меньшов, россияне так и не увидели. Актёр Александр Михайлов, сыгравший Василия Кузякина, в одном из старых интервью признался — фильм должен был выйти сразу двух частях.

Только вот суровая советская цензура вырезала сразу несколько сцен, радикально сократив хронометраж.

Так, мало кто знает, что сцена, где герой выпивает и курит в баре на курорте, имела логичную подводку. По словам Михайлова, Кузякин перед этим увидел у дочери журнал с подобной картинкой — и ушёл в мечты. Но этот эпизод сочли «нежелательным» — как и всю алкогольную линию.

Советская цензура оставила нас без второй части «Любовь и голуби»: фильм пустили под нож из-за пива и рыдающей собаки

Под раздачу попал и барный сюр: в вырезанном моменте Василий оборачивается — а там и тётя Шура, и дядя Митя с коктейлями.

«А потом в квартире у героини Гурченко из-под стола на нитке поднимался голубь и бил меня по щекам, а я плакал вместе со щенком», — вспоминал Михайлов.

Абсурд? Да. Комедия? Тем более. Но Госкино решило — перебор. Цензура покусилась даже на дядю Митю — Сергея Юрского хотели вырезать целиком, но Владимир Меньшов сцены отстоял. Хотя некоторые эпизоды с его участием всё же не уцелели.

А ещё была песня «Возвращайтесь домой, мужики» на стихи Эдуарда Успенского — почти баллада о кризисе деревни. Её признали аморальной. Как и пастуха, обгоняющего свое стадо ради того, чтоб побыстрее выпить пива, пока его не разобрали.

Более того, не устраивал цензоров и язык героев. Слова вроде «чё», «дура» или «Риса-писа» объявили порочащими образ советского кинематографа.

Советская цензура оставила нас без второй части «Любовь и голуби»: фильм пустили под нож из-за пива и рыдающей собаки

Вот и вышло, что фильм, который все знают наизусть, оказался урезан до боли. Меньшов сражался за каждую реплику, но в эпоху антиалкогольной кампании проиграл часть битв, лишившись семи важных сцен. Хорошо, что все остальные остались.

Ранее мы писали: «Беги, дядь Мить!»: только фанаты «Любовь и голуби» вспомнят, кто из героев говорил 5 культовых фраз (тест)

Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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