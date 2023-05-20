Советская цензура нашла в детской песенке двойной смысл: не поверите какой

Советские цензоры не знали пощады по отношению к кино. Любая неосторожная фраза или песня могли поставить крест на фильме и его выпуске. Так, на стадии производства картины «Обыкновенное чудо» Марк Захаров столкнулся с серьезными препятствиями.

Чиновники углядели в песне про воробышка и бабочку скабрезный подтекст. Цензорам показалось, что герой песни преследует прелестницу с крылышками с явными сексуальными намерениями. Захаров сделал все возможное, чтобы оставить композицию в фильме. Режиссер убедил чиновников, что речь совсем не об этом. Воробышек хотел съесть бабочку, что ему в конце концов и удалось. То есть песенка изначально задумывалась как детская, но стараниями чиновников она едва не превратилась в материал для взрослых. В итоге Захаров убедил цензоров в своей правоте. Важную роль сыграло и то, что песню исполнил всесоюзный любимец Андрей Миронов.

Но режиссеру все-таки не удалось сохранить картину в первозданном виде. Ему пришлось вырезать ехидную фразу в исполнении того же Миронова: «Стареет наш королек». Чиновники углядели здесь намек на генсека Леонида Брежнева.