Советская богема: выходки создателя «Я шагаю по Москве» превзошли любое кино

В гениальности Геннадия Шпаликова не сомневался никто из его знакомых. Казалось, ему легко удавалось все, за что он брался — сюжеты к фильмам, стихотворения, переводные рассказы и собственные картины. Те беззаботность и легкость, которыми была проникнута известная лента «Я шагаю по Москве», сопутствовали и Шпаликову, написавшему к ней сценарий.

Его жизнь довольно долго превосходила любое кино. Выходец из семьи военных, отказавшись от такой карьеры, попал во ВГИК, где сразу стал звездой. Он мгновенно влюбился в Наталию Рязанцеву, приглашал ее на свидания и уверял, что они обязательно поженятся. Студентка и начинающая актриса тогда переживала расставание с прежним возлюбленным и согласилась на предложение Геннадия, хоть и сразу предупредила его, что любви к нему не чувствует. И молодая пара зажила как светская богема.

Поначалу они поселились у родителей Наталии в «сталинском доме» на Краснопрудной улице, но пожилая пара не стала терпеть бесцеремонных гостей зятя. Рязанцева и Шпаликов начали кочевать с одной съемной квартиры на другую, часто теряя жилье из-за претензий соседей: постоянные вечеринки Геннадия с обилием спиртных напитков мешали всему дому. Несколько лет они прожили в «коммуналке» на Арбате, где испытывали регулярную нехватку денег. Иногда средств не было даже на еду. Каждый гонорар Шпаликов спешил потратить с друзьями. Вскоре Наталия устала контролировать пристрастие мужа к выпивке и терпеть их бесприютность и ушла от него.

Позже Геннадий женился еще раз, но и второй брак завершился разводом. Пьянство и неустроенность испортили его настроение: в последние годы перед смертью он был подавленным и депрессивным. А в 1974 году 37-летний Шпаликов свел счеты с жизнью.