Советская Баба Яга без грима и парика потрясет каждого: таких красавиц мало

Главной звездой детской сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» стала Баба Яга. Миллионы юных зрителей оставались в восторге от экранной злодейки, а взрослые поклонники осыпали артистку комплиментами. При этом мало кто знал, как жуткая ведьма выглядела вне съемочной площадки.

Так, роль колдуньи исполнила Валентина Кособуцкая, для которой фильм стал четвертым проектом. Без устрашающего грима артистка отличалась выразительными глазами и шикарными вьющимися волосами. Кособуцкая завораживала своей красотой, а ее природное обаяние не оставляло никого равнодушным.

«Да, я еще маленькой девочкой обратила на это внимание: Баба Яга — это настоящая красавица», — признаются зрители.

После сказки Геннадия Казанского и Игоря Усова артистка продолжила развивать свою карьеру. Зрители могли ее видеть, например, в «Труффальдино из Бергамо» и в «Бабушкином друге», но без эффектного грима поклонники не догадывались, что в кадре они видят ту самую ведьму.