Советская Баба-Яга без грима была прехорошенькой: никогда бы не подумали

В фильме «Лиловый шар» Светлане Харитоновой досталась роль Бабы-Яги. Артистка блестяще справилась с задачей и в образе нечистой силы выглядела пугающе.

Что греха таить, гримеры постарались на славу. Никто из зрителей и подумать не мог, что под маской злобной старухи скрывается прехорошенькая молодая актриса.

Интересно, что в кино Харитонова снималась много: каждый год с ее участием выходило несколько проектов. Но стать настоящей звездой экрана талантливой актрисе было не суждено. Режиссеры не спешили давать ей главные роли, а выделиться среди большого количества достойных артисток второго плана не так уж просто.

А после знаменитость и вовсе ушла из профессии. Пойти на это ее вынудила дочь-инвалид. Еще в детстве медики диагностировали у Ольги серьезное психическое заболевание. С возрастом шизофрения у наследницы артистки прогрессировала, и Харитонова навсегда покинула съемочную площадку.