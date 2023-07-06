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Советская актриса выскочила замуж за испанского барона: радость была недолгой

6 июля 2023 15:15
Советская актриса выскочила замуж за испанского барона: радость была недолгой

Звезде экрана не удалось построить личное счастье.

Римма Маркова трижды выходила замуж. Первым ее избранником стал летчик Семен, а вторым — музыкант Владимир. Оба союза не оказались счастливыми, а уже в 40 лет она познакомилась с испанцем Хосе Гонсалесом Мария Антонио, который покорил ее сердце.

Встретились будущие супруги на кинофестивале в Испании. Хосе был инженером и имел титул барона. Он сразу же потерял голову от звезды «Вечного зова» и заваливал ее подарками, а спустя некоторое время сделал предложение. Маркова не стала отказываться, и они сыграли пышную свадьбу.

Ради любимой Хосе переехал в Москву, но, как оказалось, он не собирался оставаться в столице СССР. В течение года он уговаривал супругу переехать к нему в Испанию. При этом он ревновал Маркову к другим артистам и досаждал ей каждую минуту.

В итоге артистка решила расстаться с испанцем, который вернулся к себе на родину. Но официально брак супруги не расторгли, поэтому до последних дней жизни считались мужем и женой.

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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