Советская актриса влюбляла в себя с первого взгляда: ахнете, с кем изменял звезде муж

Татьяна Пилецкая начинала свою карьеру с героинь-танцовщиц в фильмах. Но наибольшую известность ей принесла картина «Разные судьбы», которая вышла на экраны в 1956 году. Хрупкая брюнетка с точеной фигуркой получила противоречивую славу: ее персонаж Таня Огнева выглядела как ослепительная красавица, но обладала отвратительным характером. А вот в жизни актриса была совсем не стервой, а преданной избранницей.

Но хоть она и могла влюбить в себя с первого взгляда, ей пришлось испытать немало разочарований из-за мужчин. Первый брак Пилецкой с кадровым морским офицером распался, когда ее карьера пошла в гору. Вторым мужем артистки стал коллега Вячеслав Тимошин. Казалось, что они прекрасно друг другу подходят: в их доме постоянно собирались друзья и звучала музыка. Каково же было удивление звезды экрана, когда она узнала, что супруг крутит на стороне роман с Людмилой Сенчиной, которая была значительно моложе него.

Пилецкая не смогла простить измену и подала на развод. Даже спустя много лет в интервью и в своей автобиографии актриса принципиально не упоминала имя соперницы. Кстати, Сенчиной союз с Тимошиным, в котором родился сын, тоже не принес большого счастья. Впоследствии они развелись.