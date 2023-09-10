Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Советская актриса никогда не делала пластику: удивитесь, как выглядит в 72 года (фото)

Советская актриса никогда не делала пластику: удивитесь, как выглядит в 72 года (фото)

10 сентября 2023 13:00
Советская актриса никогда не делала пластику: удивитесь, как выглядит в 72 года (фото)

Хотела, но не смогла.

Огромное количество актрис ложились под нож хирурга, но есть и те, кто устоял перед соблазном. Роковой шаг пока так и не совершила Ирина Алферова, хотя попытки были.

Звезда советского кино и в 72 года выглядит великолепно. Но пока другие удивляются прекрасной внешности актрисы, она сама, глядя в зеркало, впадает в печаль-тоску. Внутри артистка по-прежнему чувствует себя молодой, но в отражении видит совсем другое лицо, «будто чужое».

Знаменитость неоднократно порывалась сделать пластику, но каждый раз в дверях вставал ее муж Сергей Мартынов.

Актер любит жену такой, какая она есть, и не допустит того, чтобы она по глупости что-то себе «подрезала» или «ушила».

Если же Алферова надумает ослушаться, то ее ждет «сиюминутный развод». Терпеть рядом с собой переделанную женщину артист не станет, о чем сразу предупредил свою пассию.

Советская актриса никогда не делала пластику: удивитесь, как выглядит в 72 года (фото)
Фото: кадр из фильма "Старые шишки" (2021), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше