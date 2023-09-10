Советская актриса никогда не делала пластику: удивитесь, как выглядит в 72 года (фото)

Огромное количество актрис ложились под нож хирурга, но есть и те, кто устоял перед соблазном. Роковой шаг пока так и не совершила Ирина Алферова, хотя попытки были.

Звезда советского кино и в 72 года выглядит великолепно. Но пока другие удивляются прекрасной внешности актрисы, она сама, глядя в зеркало, впадает в печаль-тоску. Внутри артистка по-прежнему чувствует себя молодой, но в отражении видит совсем другое лицо, «будто чужое».

Знаменитость неоднократно порывалась сделать пластику, но каждый раз в дверях вставал ее муж Сергей Мартынов.

Актер любит жену такой, какая она есть, и не допустит того, чтобы она по глупости что-то себе «подрезала» или «ушила».

Если же Алферова надумает ослушаться, то ее ждет «сиюминутный развод». Терпеть рядом с собой переделанную женщину артист не станет, о чем сразу предупредил свою пассию.