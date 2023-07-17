Совет мамам: не называйте так дочерей, чтобы те не стали неудачницами

Каждая мать желает своему ребенку счастья. По словам экспертов в области эзотерики, о том, какой будет судьба новорожденного, необходимо задумываться уже в момент выбора имени. Некоторые имена, несмотря на красивое звучание, не принесут своему обладателю ничего хорошего. Рассказываем, как, по мнению специалистов, лучше не называть свою дочь, чтобы она не стала хронической неудачницей.

Евгения

На первый взгляд может показаться, что имя Евгения - совершенно безобидное. Женщина, которую родители нарекли так, очень отзывчивая, доброжелательная, милая. Разве в этом есть что-то плохое? На самом деле, да, ведь Женя вырастает слишком уж доверчивой. Она верит в человеческую доброту, но ее постоянно обманывают, предают, изменяют ей.

Особенно не везет обладательнице этого имени в романтических отношениях.

Встретив приглянувшегося парня, Евгения смотрит на него сквозь розовые очки, совершенно не замечая недостатков. Недобросовестный мужчина может воспользоваться чувствами Жени, а затем без всяких угрызений совести бросить ее в одиночестве.

Лолита

Лолита - один из уменьшительно-ласкательных вариантов испанского имени Долорес, что в переводе означает “боль”, “скорбь” или “печаль”. Далеко не самое позитивное значение. Девушка, нареченная этим именем, обладает удивительной красотой и множеством талантов, но, к сожалению, они не приносят ей большого счастья и успеха.

Обладательница этого имени становится ранимой, чувствительной, капризной.

Любые замечания и неурядицы вызывают у нее острую негативную реакцию, поскольку сыплются ей на голову словно из рога изобилия. Обиженная на судьбу-злодейку, Лолита всячески проклинает ее и тем самым призывает еще больше проблем в свою жизнь.

Тамара

Царственное имя Тамара звучит соответственно - красиво и благородно. Однако родители, которые называют дочку исходя из благозвучия имени, не знают, насколько сильно ошибаются. Женщина, нареченная именем Тамара, будет несчастна в личной жизни. Судьба посылает ей большую любовь, а затем безжалостно отбирает.

В определенный момент Тамара, устав находить и терять, решает, что не создана для романтических отношений и вовсе от них отказывается.

Обладательница имени находит утешение в других занятиях и вещах, но в глубине души нет-нет да вздохнет украдкой: и почему судьба была к ней настолько немилостива? Печаль из-за несостоявшейся личной жизни будет всегда жить в сердце Томы.