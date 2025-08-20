«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

Проверим, внимательно ли вы следили за сюжетом или просто включали кино фоном.

«Афоня» неспроста является одним из любимых советских фильмов у россиян. Во многом потому что персонажи здесь — не идеальные супергерои, а самые обычные люди со всеми их слабостями и изъянами.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните этот культовый фильм. В тесте будет 5 вопросов, связанных с деталями сюжета. А ваша задача — попытаться верно ответить на каждый.

Не переживайте, если какие-то детали подзабудутся — главное, получить удовольствие от погружения в ностальгическую атмосферу. В конце концов, даже если не справитесь, будет отличный повод провести вечер за просмотром классики.

Готовы проверить себя? Тогда скорее начинаем!

Ранее мы писали: В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра