«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

20 августа 2025 16:11
Проверим, внимательно ли вы следили за сюжетом или просто включали кино фоном.

«Афоня» неспроста является одним из любимых советских фильмов у россиян. Во многом потому что персонажи здесь — не идеальные супергерои, а самые обычные люди со всеми их слабостями и изъянами.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните этот культовый фильм. В тесте будет 5 вопросов, связанных с деталями сюжета. А ваша задача — попытаться верно ответить на каждый.

Не переживайте, если какие-то детали подзабудутся — главное, получить удовольствие от погружения в ностальгическую атмосферу. В конце концов, даже если не справитесь, будет отличный повод провести вечер за просмотром классики.

Готовы проверить себя? Тогда скорее начинаем!

Фото: Кадр из фильма «Афоня» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
