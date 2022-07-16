«Совесть меня не мучает»: заявление звезды «Сватов» наделало шума

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, сыгравшая в нем Валентину Будько, откровенно рассказала об одном случае из прошлого, связанным с ее коллегой по цеху Татьяной Догилевой. Много лет назад Кравченко пробовалась на главную роль в спектакле «Революционный этюд», однако руководители «Ленкома» решили взять более известную на тот момент Татьяну Догилеву.

Потерявшая роль Кравченко расстроилась, однако ей посоветовали сходить на репетицию спектакля и надеяться на лучшее. Как говорит актриса, судьба сама распорядилась моментом в тот день. Во время репетиции у Догилевой пропал голос, и режиссер спектакля в ужасе начал искать замену. Тогда Кравченко предложила свою кандидатуру и просто покорила собравшихся. Роль в итоге досталась именно ей, но Татьяна совершенно не сожалеет о том, что подсидела коллегу.

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«Да, подсидела! Но я лучше сыграла, чем она! И это мой хлеб. И совесть меня совсем не мучает!» — заявила Кравченко.