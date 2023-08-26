Совершил роковую ошибку: Митяю из «Сватов» на пять лет закрыли дорогу в кино

Николай Добрынин начал сниматься в кино еще в конце 1980-х годов. Однако по-настоящему прославила его и сделала народным роль Митяя в «Сватах». Только в этом сериале актер наконец показал свой юмористический талант, ведь раньше режиссеры видели его исключительно в драмах.

Более того, в карьере артиста был довольно сложный этап, когда из-за его личной ошибки он на пять лет остался без работы. Все дело было в том, что Добрынин пытался совмещать работу в театре и съемки в кино, и сцену он выбирал куда чаще.

Дошло даже до того, что актер сорвал подготовки фильма Аллы Суриковой. Он так боялся подвести в театре Константина Райкина, что не стал предупреждать постановщицу о своей неявке на площадку.

Из-за этого за Добрыниным закрепилась слава ненадежного человека, и на «Мосфильме» он попал в «черный список». На протяжении следующих пяти лет на пробах артист получал лишь отказы. Например, Карен Шахназаров не взял его в ленту «Город Зеро». Только позже режиссеры смягчились в отношении исполнителя.