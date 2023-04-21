Совершенно разные: повзрослевшие внуки Юдашкина не выглядят как кровные братья (фото)

Валентин Юдашкин впервые стал дедушкой в 2016 году: тогда родился его внук Анатолий. Спустя же два года на свет появился Аркадий. Прославленный дизайнер и его жена Марина постоянно проводят время с наследниками, рассказывая о своем быте в социальных сетях.

Поклонники с вниманием относятся к публикациям знаменитостей, но многие не могут скрыть удивления при виде Анатолия и Аркадия. Дело в том, что внуки совершенно не похожи друг на друга, хоть и являются родными братьями. Так, старший красуется прямыми темно-русыми волосами, а его брат — светлыми кудрями. К тому же и мимика у них совершенно разная.

Сам Юдашкин и его супруга никогда не реагировали на вопросы, посвященные схожести их внуков, но поклонники уверены: дети просто унаследовали разную генетику. И если старший ребенок пошел в мать, дочь Юдашкина Галину, то младший — в отца Петра Максакова.