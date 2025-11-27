Меню
«Совершенно расистский»: фильмы Брюса Ли были под запретом в СССР – в жизни не догадаетесь, за что один из них запретили в Англии

27 ноября 2025 16:11
Картина моментально попала в черные списки.

Сегодня могло бы исполниться 85 лет легенде боевых искусств и кино — Брюсу Ли. Его фильмы покорили мир, но сопровождались неожиданными запретами — порой абсурдными.

В раннем СССР картины с Брюсом Ли официально не допускались к прокату. Причина? Официальная идеология усматривала в них «пропаганду чуждого образа жизни», да и запрет на карате в те годы никто не отменял.

Герой‑одиночка, побеждающий толпы врагов, не вписывался в коллективистскую парадигму. Но в Англии запрет оказался куда конкретнее — и курьёзнее.

В 1993 году биографический фильм «Дракон: История Брюса Ли» не пустили в британский прокат из‑за… нунчак.

Дело в том, что в Великобритании в тот момент нунчаки приравнивались к холодному оружию: их запрещено было не только носить, но и показывать в кино. В фильме были две сцены с этим оружием:

  • в первой нунчаки можно было вырезать при монтаже;
  • во второй — нельзя: там Брюс Ли (в исполнении Джейсона Скотта Ли) побеждает мифического демона, душа его нунчаками.
Режиссёр Роб Коэн назвал запрет «совершенно расистским» и отказался редактировать картину:

«Я предпочту не выпускать фильм в Великобритании, чем резать его».

Представители студии Universal оценили потенциальные убытки в $10 млн. Они возмущались: западное оружие — револьверы, автоматы, взрывчатка — в британских фильмах не запрещают. Почему же нунчаки стали «красной линией»?

Так Брюс Ли снова доказал: даже после смерти его образ и приёмы вызывают споры — от идеологических до бюрократических. А нунчаки, ставшие символом его стиля, оказались не только оружием мастера, но и поводом для цензурных баталий.

Ранее мы писали: Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Дракон: История Брюса Ли» (1993)
Алексей Плеткин
