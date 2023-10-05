Совершенно не похож на отца: народ ахнул, увидев повзрослевшего сына Агибаловой и Кузина
Мальчик просто копия мамы.
Маргарита Агибалова и Евгений Кузин были одной из самых красивых пар на проекте «Дом-2». Увы, любовная лодка разбилась о быт. В 2011 году супруги разошлись. Поговаривали, что все из-за измен Риты, однако сами экс-возлюбленные слухи не комментируют. У бывших супругов подрастает общий сын Митя.
Ребенок появился на свет в 2009 году. После развода мальчик остался с мамой: долгое время горе-папаша отказывался помогать малышу финансово. Тем не менее ради Мити телезвезды смогли уладить все свои противоречия и конфликты.
13-летний школьник сейчас живет на солнечном Кипре вместе с матерью, отчимом и младшей сестрой. Агибалова с удовольствием делится с подписчиками свежими снимками мальчика. Поклонники отмечают, что с возрастом молодой человек все меньше напоминает Кузина.
«Как же Митя на Риту похож. Копия мамы», «Мальчик такой стал красавец», «Митя — вылитая мама. Классно», — комментируют подписчики фото Мити.