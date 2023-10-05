Совершенно не похож на отца: народ ахнул, увидев повзрослевшего сына Агибаловой и Кузина

Маргарита Агибалова и Евгений Кузин были одной из самых красивых пар на проекте «Дом-2». Увы, любовная лодка разбилась о быт. В 2011 году супруги разошлись. Поговаривали, что все из-за измен Риты, однако сами экс-возлюбленные слухи не комментируют. У бывших супругов подрастает общий сын Митя.

Ребенок появился на свет в 2009 году. После развода мальчик остался с мамой: долгое время горе-папаша отказывался помогать малышу финансово. Тем не менее ради Мити телезвезды смогли уладить все свои противоречия и конфликты.

13-летний школьник сейчас живет на солнечном Кипре вместе с матерью, отчимом и младшей сестрой. Агибалова с удовольствием делится с подписчиками свежими снимками мальчика. Поклонники отмечают, что с возрастом молодой человек все меньше напоминает Кузина.