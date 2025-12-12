Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»

Меню
12 декабря 2025 15:42
Героиня пойдет своим путем и не станет повторять чужой.

Трейлер «Супергерл» сразу дает понять: нас ждет не еще одна история про идеального героя с правильными словами и вечной улыбкой. Фильм Крейга Гиллеспи выглядит так, будто DC сознательно ставит его напротив «Супермена» Джеймса Ганна — и по настроению, и по взгляду на мир.

Пока Супермен спасает реакторы и снимает котов с деревьев, Кара Зор-Эл живет в захламленной комнате, где Крипто спокойно метит газеты Daily Planet. Уже в этой сцене читается отношение Кары к героическому образу кузена: она явно не из тех, кто восхищается красивыми лозунгами.

Космос вместо Земли

Если «Супермен» Ганна — это история, крепко привязанная к Земле, людям и их проблемам, то «Супергерл» почти сразу уходит в космос. Другие планеты, бары, наемники, странные типы — Кара постоянно попадает в неприятности, и никто не ждет от нее добрых дел. И уж тем более ее сложно назвать примером для подражания. Кажется, будто DC создают Дэдпула в женском обличье.

В трейлере мы узнаем, что Каре исполняется 23 года, и она явно отмечает это не так, как принято у супергероев. Здесь нет ощущения «избранной». Есть усталость, злость и привычка решать проблемы, сталкиваясь с ними лоб в лоб.

Она видит не добро, а правду

Один из ключевых моментов трейлера — разговор Кары с Рути, девушкой, которая просит помощи после того, как злодей Крем убил ее семью. Когда речь заходит о Супермене, Кара говорит простую вещь: он видит в каждом хорошее. А она — правду. И это, по сути, вся разница между ними.

Вы должны помнить — "Супермен" совершенно другой фильм. "Супергерл" будет куда более рок-н-ролльным фильмом, чем история о Супермене, — говорил Ганн.

Прошлое Кары в DCU куда тяжелее. Она помнит Криптон не как абстрактную трагедию, а как долгий процесс вымирания целого мира, где жили родители, друзья, знакомые.

Немного подробностей

Милли Олкок уже подтвердила, что Супермен в исполнении Дэвида Коренсвета появится в фильме. Правда, сцена с ним далась ей непросто: Кара говорит на криптонском, и актрисе пришлось отыгрывать все без костюма и на чужом языке. Неловко.

Отдельный бонус трейлера — мелькнувший Джейсон Момоа в роли Лобо. Его появление в кадре на пару секунд дает нам понять, что персонаж будет опасным и, возможно, не самым приятным.

«Супергерл» выходит 26 июня 2026 года и уже сейчас выглядит как сознательный контраст «Супермену». Один вселяет надежду, другая задает неудобные вопросы. И, похоже, именно на этом конфликте DC и собирается строить свою новую киновселенную.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Супермен» (2025 г.)
Валерия Белашкова
