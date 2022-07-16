Вот как Якубович выглядит без усов

Телеведущий не сбривал их с самого начала карьеры.

За долгие годы работы на федеральном канале Леонид Якубович стал для россиян практически членом семьи, в компании которого они проводят каждый вечер пятницы. Ироничный юмор и фирменные усы давно стали отличительной чертой ведущего «Поля чудес».

В контракте артиста с Первым каналом есть важный пункт, запрещающий ему сбривать усы, и не зря. Дело в том, что без них Леонид Аркадьевич становится совершенно другим человеком, не похожим на доброго дедушку у барабана.

С помощью нейросети фото Якубовича было обработано и его знаменитые усы стерты; стоит ли говорить, что от получившегося зрелища обомлели даже самые преданные поклонники телеведущего? «Совершенно другой человек, не узнать», «все-таки с усами как-то добрее выглядит, по-свойски, что ли», – рассуждают удивленные комментаторы в соцсетях.

Виновницей запоминающегося имиджа Якубовича является его супруга Галина. Именно она заметила, что телеведущему идет растительность на лице; методом проб и ошибок они с мужем пришли к одному образу: с усами, но без бороды.

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Однажды образ Леонида Аркадьевича все-таки оказался под угрозой, когда он случайно укоротил один ус во время бритья. Попытка все исправить привела к тому, что артист, по его же признанию, стал похож на Гитлера. Даже коллеги по работе не сразу сумели признать в гладко выбритом Якубовиче своего товарища.