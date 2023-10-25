«Совершенно бездарная»: известный актер не побоялся озвучить правду о Захаровой

Карьера Александры Захаровой рухнула после смерти ее легендарного отца. Сегодня артистка чаще скандалит, нежели выходит на сцену. Впрочем, ее коллег это не удивляет.

Разговоры о том, что актриса — «папенькина» дочка, ходили еще при жизни Марка Захарова. Вся труппа театра «Ленком» видела, как худрук одаривает наследницу ролями, которые ей не по зубам. Но сказать об этом прямо никто не решался, чтобы не рубить сук, на котором сидишь.

Озвучить правду об истинных способностях Захаровой в профессии не побоялся лишь один человек. Сергей Шакуров в свое время заявил прямо: «У Марка Захарова совершенно бездарная дочь». По мнению артиста, папа напрасно делал из нее звезду, вкладывал звания, тащил на себе. Все это, как заметил Шакуров, не сделало Александру Марковну счастливой. Так что на театральных подмостках и на съемочной площадке она совершенно ничего не умеет.