Сотворила из комнаты алтарь: не поверите, что стало с безумной фанаткой принца Уильяма

Принц Уильям никогда не жаловался на внимание со стороны противоположного пола. Напротив, будучи наследником престола, он не знал отбоя от фанаток, одной из которой удалось добиться своего.

Этот факт удивит многих, но в свое время преданной поклонницей принца была и Кейт Миддлтон, ставшая впоследствии его законной женой и матерью троих детей. По непонятной причине принцесса Уэльская упорно отрицает, что была без ума от супруга еще до того, как познакомилась с ним. Однако правда вышла наружу.

Работая над книгой «Кейт: будущая королева», Кэти Никол пообщалась с одноклассницей принцессы Уэльской. Та рассказала, что будущая королева-консорт сделала из своей комнаты в общежитии настоящий алтарь. Вся стена у кровати Миддлтон была увешана фотографиями принца. При этом Кейт говорила всем, что твердо убеждена в одном: лучше Уильяма мужчины на свете не существует.