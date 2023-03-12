Сотрудники ЗАГСа в шоке: фантазии молодых родителей можно позавидовать

Когда супруги узнают о скором пополнении в семье, они тут же начинают подбирать имя будущему ребенку. Многие, чтобы выделить свое чадо из толпы, выбирают экстраординарные варианты, которые придут на ум не каждому.

Так, в прошлом году в Москве появились дети с именами: Урал, Муза, Бриллиант, Астра, Тиффани и Авокадий. Эта информация не на шутку взбудоражила пользователей Сети, которые бурно отреагировали на новый тренд: «Заранее большие благодарности от детей таким глупым родителям», «Вот потом жить с такими именами! И дети наиздеваются досыта, и взрослые не отстанут», «Месяц назад родила, сына назвали Николаем, врачи так удивляются, редкое имя».

Также стало известно, что прошлым летом в Подмосковье появились малыши с именами Грач, Лазарь, Луна. Кроме того, современные родители не прочь дать детям двойные имена: Луна-Белла, Марк-Леон, Анна-Дева, Алла-Виктория и Артур-Кристиан. А мода на Даздраперму и Кукуцаполь уходит в небытие.