Сотрудники российских ЗАГСов видели многое: эта свадьба превзошла все остальные

Работа сотрудников ЗАГСа со стороны кажется мечтой. Ты всегда выглядишь с иголочки, находишься в центре внимания, а вокруг — нарядные и счастливые гости. Но не всегда торжественное мероприятие идет по известному сценарию.

Почти все сотрудники ЗАГСа могут рассказать немало забавных и вопиющих случаев, с которыми им пришлось столкнуться. Так, однажды явилась невеста со сломанной ногой. Ее буквально приволокли под руки, но как только она перешагнула порог ЗАГСа, то тут же побежала быстрее на роспись, забыв о травме. Жених же стал нервничать, спотыкаться и едва не распластался на полу.

А некоторые пары любят привносить креатив в мероприятие, что, впрочем, не всегда одобряется сотрудниками ЗАГСа. Как-то молодожены пришли в исторических костюмах XVIII века, но пару сразу же развернули. Наряды сочли за карнавальные, а в таких якобы нельзя регистрировать брак. Но есть и более лояльные сотрудники ЗАГСа. Как пишет «Экспресс газета», они свободно пускают брачующихся пиратов, байкеров, зомби и вампиров.