Сотникова сообщила о прибавлении в семье: фото с малышкой из роддома прилагается

Аделина Сотникова опубликовала фотографию с новорожденным ребенком на руках. Но поздравления принимает не сама фигуристка, а ее сестра Мария. Девушка смогла не только справиться с тяжелым заболеванием, но и обрести семейное счастье.

Маша родилась с генетическим заболеванием — синдромом Тричера Коллинза. У девочки не было ушей, скул и подбородка. Ей потребовалось множество сложных операций, чтобы восстановить нормальную внешность. Это было дополнительным стимулом для Аделины — каждая победа приносила ей деньги на оплату лечения для сестры.

Несколько лет назад Мария перебралась в Южную Корею. Спортсменка не пояснила, отправилась ли она поддержать молодую мать за границу или девушка прилетела рожать в Москву, но олимпийская чемпионка взяла малыша на руки одной из первых. Пол новорожденного пока неизвестен, как и личность избранника Маши. Поклонники фигуристки предполагают, что девушка нашла свою любовь в Корее.