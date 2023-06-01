Сотникова не смогла всю жизнь прятать отца своего ребенка: их союз обычным не назовешь

На такие отношения согласится не каждая.

В прошлом году Аделина Сотникова впервые стала мамой, что стало шоком для публики. Фигуристке удалось скрыть свою беременность от посторонних. К тому же она долгое время не желала говорить, кто же стал отцом ее сына Адриана.

Подробностями личной жизни звезда делилась с поклонниками крайне скупо. Сначала она назвала имя своего избранника — Дмитрий. После опубликовала его фото, но при этом закрыла лицо мужчины при помощи крупной надписи.

И все же Сотникова не могла всю жизнь прятать того, кому подарила наследника.

Тайным возлюбленным прославленной фигуристки оказался теннисист Дмитрий Попко. Обычным этот союз не назовешь. Даже рождение общего сына не заставило пару узаконить отношения. Спортсмен не спешит звать мать своего ребенка в ЗАГС. Впрочем, Аделину, по всей видимости, такое положение дел полностью устраивает.