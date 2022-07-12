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Сотни тысяч долга: семья онкобольной Заворотнюк столкнулась с новой бедой

12 июля 2022 16:15
Сотни тысяч долга: семья онкобольной Заворотнюк столкнулась с новой бедой

Актрисой заинтересоваись судебные приставы.

51-летняя Анастасия Заворотнюк оказалась в списке злостных должников. Семья онкобольной актрисы столкнулась с новой бедой. Оказалось, что она накопила сотни тысяч в виде долга. И судебные приставы уже завели против Анастасии исполнительное производство.

По данным «Комсомольской правды», речь идет о задолженности по налогам в 136 тысяч рублей. Большую часть из этих средств пока ждут от актрисы в налоговой инспекции. Но сумма в 41 тысячу уже фигурирует в исполнительном листе приставов. Они имеют право наложить арест на счета Заворотнюк или на ее собственность.

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Напомним, это уже не первые проблемы с долгами вокруг семьи актрисы. В 2012 году Анастасия оформила валютную ипотеку в банке, чтобы приобрести земельный участок в Подмосковье. Затем курс доллара подскочил, и она начала копить просрочки по платежам. Три года назад актриса погасила задолженность в 1,6 млн рублей. Тогда в дело также вмешались приставы, запретившие Анастасии выезжать за рубеж.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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