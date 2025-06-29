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Сотни погибших, участники-дети: «Игра в кальмара» была и в реальности, но совсем не такая, как вы думаете — опровергаем популярный миф

29 июня 2025 14:15
Сотни погибших, участники-дети: «Игра в кальмара» была и в реальности, но совсем не такая, как вы думаете — опровергаем популярный миф

Раскладываем по полочкам завирусившуюся теорию об одном из главных сериалов современности.

Про «Игру в кальмара» часто говорят: мол, вдохновлена страшными событиями, случившимися в Южной Корее перед Олимпиадой-88. Речь о печально известном центре «Братский дом» в Пусане. Тогда власти решили «очистить» улицы от бездомных, инвалидов и сирот — всех, кто «портили картинку» процветающей страны.

Несчастных свозили в огромный лагерь под названием Hyungje Bokjiwon. Там их насильно одевали в одинаковую форму, избивали, эксплуатировали на тяжёлых работах, подвергали насилию. Под раздачу попадали даже дети — и далеко не все выбирались живыми. Официально — более 600 погибших.

Параллельно Южная Корея жила волнами трудовых протестов и жёстких разгонов рабочих. Сам шоураннер Хван Дон-хёк признавался: идею игры он почерпнул из истории забастовки на заводе Ssangyong в 2009 году, когда тысячи сотрудников оказались на улице и забаррикадировались внутри фабрики на 77 дней.

Людей выкуривали газом, били дубинками, травмировали электрошокерами. Часть активистов сидела на заводских трубах по сто дней, отстаивая права коллег. Десятки участников тех событий позже покончили с собой.

Но с появлением второго сезона сериала интернет вдруг снова «открыл» страшную тайну — мол, это всё «реальная история», якобы прямо списанная с «Братского дома». ТикТоки с якобы историческими кадрами и фальшивыми декорациями пошли по кругу. Часть «доказательств» оказалась сгенерирована ИИ: мрачные залы с розовыми стенами, подземные бункеры, люди в одинаковой форме — всё это красиво подогнано под эстетику шоу.

На самом деле прямой связи нет. Да, атмосфера похожа: и там, и там уязвимых людей превращают в сырьё — для выгоды или зрелища. Но если игроки «Игры» сами выбирают рискнуть ради выигрыша, узников «Братского дома» никто не спрашивал. Это был лагерь принудительных работ, где выживали сильнейшие и жестокие.

Так что ужасы схожи — но превращать реальную трагедию в кликбейт и ИИ-фейки — удар по памяти жертв. Они до сих пор требуют извинений и компенсаций. И это уже совсем не сериал.

Ранее мы писали: От «Hodie mihi» до «Cras tibi»: в 3-м сезоне «Игры в кальмара» создатели скрыли массу подсказок, а мы расшифровали

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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