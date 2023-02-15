Сотни лет наводили ужас: глазам не поверите, увидев современную ведьму (фото)

Жаркие споры о том, существуют ли ведьмы на самом деле, ведутся не первую сотню лет. При этом можно с твердой уверенностью сказать, что сомневаются лишь те, кто ничего не слышал о Лори Кэбот.

С детства она была не такой, как все. Уже в шесть лет ведьма начала слышать в своей голове голоса, которые твердили ей о существовании иных, недоступных для остальных людей миров. В 60-е Кэбот публично объявила себя ведьмой — с тех пор черные одеяния и пентаграмма стали ее неизменными атрибутами.

Вскоре колдунья основала курсы гадания на Таро. При этом она успевала помогать сотрудникам правоохранительных органов раскрывать самые сложные преступления. Также Лори уверяет, что по ауре человека может определить, чем он болен.

Любопытно, что окружающие никогда не пытались поднять Кэбот на смех. Даже власти города Салем, где и проживает ведьма, выразили ей почет и уважение.