Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи

Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи

21 июля 2022 13:00
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи

Раскрыт настоящий объем вложений юмориста в недвижимость.

Шикарный замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь уже много лет является постоянным предметом обсуждений. После того как пара покинула страну весной этого года, сплетни стали распространяться с новой силой. В Сети пользователи обсуждают возможную продажу особняка, отмечая, что Галкин мог вложить в него более 100 млн рублей. И за такую цену покупателей сейчас не найдется.

Но выяснилось, что сотней миллионов не обошлось. Строительство замка в Грязи могло стоить Галкину около 1 млрд рублей. К такому выводу пришло издание «Комсомольская правда». Так, замок стоит не на одном участке, а сразу на 16, объединенных в один. Общая площадь превышает 20 тысяч кв.м.

Кроме того, жилье состоит из трех построек: шестиэтажного дворца, бани и хозяйственного сарая. Дороже всего обошлось возведение замка. По просьбе Галкина внутри предусмотрели оранжерею, каминный зал, несколько гардеробных, тайные ходы, лифт, библиотеку и отдельное крыло для гостей. Юморист даже хотел устроить на крыше вертолетную площадку, но отказался от нее в пользу башни.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Related video