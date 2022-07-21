Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи

Шикарный замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь уже много лет является постоянным предметом обсуждений. После того как пара покинула страну весной этого года, сплетни стали распространяться с новой силой. В Сети пользователи обсуждают возможную продажу особняка, отмечая, что Галкин мог вложить в него более 100 млн рублей. И за такую цену покупателей сейчас не найдется.

Но выяснилось, что сотней миллионов не обошлось. Строительство замка в Грязи могло стоить Галкину около 1 млрд рублей. К такому выводу пришло издание «Комсомольская правда ». Так, замок стоит не на одном участке, а сразу на 16, объединенных в один. Общая площадь превышает 20 тысяч кв.м.

Кроме того, жилье состоит из трех построек: шестиэтажного дворца, бани и хозяйственного сарая. Дороже всего обошлось возведение замка. По просьбе Галкина внутри предусмотрели оранжерею, каминный зал, несколько гардеробных, тайные ходы, лифт, библиотеку и отдельное крыло для гостей. Юморист даже хотел устроить на крыше вертолетную площадку, но отказался от нее в пользу башни.