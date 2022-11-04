Состояние Зейна из «Клона» вызвало оторопь: от красавца-танцора не осталось и следа

Лусиано Шафир так и остался в памяти многих россиян знойным брюнетом Зейном из сериала «Клон». Этот герой слыл настоящим покорителем женских сердец. Актер, который мог похвастаться невероятно привлекательной внешностью, гармонично смотрелся в подобном амплуа.

С тех пор прошло много лет, и от красавца-танцора не осталось и следа. Все чаще в СМИ появляются печальные новости о Шафире, состояние которого вызывает оторопь у поклонников. В прошлом году артист болел коронавирусом: медикам пришлось подключить его к ИВЛ. Теперь же он вновь был вынужден обратиться за помощью к специалистам.

На днях врачи поставили звезде протез бедра. В конце месяца Лусиано, у которого диагностировали запущенный артроз, предстоит еще одна подобная операция на другом бедре. Как бы там ни было, актер не отчаивается. Он поддерживает связь с фанатами в социальных сетях, правда, говорить предпочитает не о своем здоровье, а о творческой жизни.