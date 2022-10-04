Состояние вызвало оторопь: экстремально похудевшая Ходченкова взбудоражила россиян

Светлана Ходченкова умеет удивлять публику. С недавних пор в Сети горячо обсуждают экстремальное похудение актрисы, которое, по мнению большинства, явно не пошло ей на пользу.

Поклонники с горечью отмечают, что вместе с килограммами артистка утратила и свое очарование. По уверению многих, на фото и видео, которые знаменитость выкладывает в социальных сетях, она выглядит слишком болезненно.

Вот и на днях звезда оставила публикацию в сторис, которая вызвала оторопь у ее фанатов. Ходченкова позировала перед камерой во время танцев на пилоне, которыми с недавних пор увлекается. Вместо слов восхищения знаменитость получила порцию критики.