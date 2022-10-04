Состояние вызвало оторопь: экстремально похудевшая Ходченкова взбудоражила россиян
От былого очарования звезды не осталось и следа.
Светлана Ходченкова умеет удивлять публику. С недавних пор в Сети горячо обсуждают экстремальное похудение актрисы, которое, по мнению большинства, явно не пошло ей на пользу.
Поклонники с горечью отмечают, что вместе с килограммами артистка утратила и свое очарование. По уверению многих, на фото и видео, которые знаменитость выкладывает в социальных сетях, она выглядит слишком болезненно.
Вот и на днях звезда оставила публикацию в сторис, которая вызвала оторопь у ее фанатов. Ходченкова позировала перед камерой во время танцев на пилоне, которыми с недавних пор увлекается. Вместо слов восхищения знаменитость получила порцию критики.
«Иссохла. Найдите, где пилон, а где Светлана Ходченкова», «Она какая-то отталкивающая стала», «Очень гармонично и красиво все в ней было. Зачем она это сотворила с собой?» — гласят комментарии в Сети.