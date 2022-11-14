Состояние ужасает: такого Губина девчонки в 90-х обошли бы стороной

Андрей Губин ушел с отечественной эстрады по-английски 17 лет назад. Артист не стал делать громких заявлений о причинах своего ухода, но со временем правда вышла наружу.

Музыканту диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, из-за которой он страдает от постоянных болей и, по его словам, «постепенно умирает». Самочувствие не позволяет исполнителю вернуться на сцену: он решил вести жизнь затворника. Губин не посещает светские мероприятия и не дает интервью.

Каково же было удивление поклонников, когда те увидели звезду в студии шоу «Суперстар». Многие не узнали бы певца, если бы ведущие не представили его публике: так сильно он изменился. Состояние 48-летнего музыканта ужасает: он отрастил длинные волосы и заметно постарел. Не будет преувеличением сказать, что такого Губина девчонки в 90-х обошли бы стороной. По всей видимости, артист понимает это, а потому старается показываться фанатам как можно реже.