Состояние Петросяна перепугало народ: таким его не видели никогда (честное фото)

Недавно Евгений Петросян вышел на связь после тревожных новостей о тяжелом состоянии. 77-летний юморист поздравил подписчиков с грядущим праздником 9 Мая. Однако поклонников насторожили вид и замедленная речь Евгения Вагановича, и многих его состояние даже напугало.

Несколько дней назад Петросяна выписали из больницы. Он попал в реанимацию после жалоб на одышку и сильную слабость, также у него открылось кровотечение во рту. Причиной тому стал зубной имплантат, который недавно установили артисту. Кроме того, врач поставил Петросяну диагноз «стенокардия».

Евгений Ваганович до сих пор не пришел в себя после болезни, о чем говорит его изможденный вид. Волосы на голове артиста редеют, а седая борода превращает его в немощного старичка. Поклонники, привыкшие видеть Петросяна «на коне», не были готовы к столь печальному зрелищу.

Обеспокоенные подписчики пожелали любимому артисту крепкого здоровья и скорейшего восстановления. Стоит признать, что таким его еще никогда не видели.