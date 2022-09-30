Состояние онкобольной Заворотнюк предали огласке: подробности неутешительные

Анастасия Заворотнюк избегает внимания публики и не рассказывает о своем состоянии. Актриса борется с глиобластомой, которую у нее диагностировали в 2019 году.

Родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» также отказываются от интервью на тему здоровья актрисы. Все это порождает массу слухов. То в Сети пишут, что знаменитость добилась стойкой ремиссии, то говорят о том, что ей стало хуже. Тем не менее преданные поклонники звезды, несмотря на прогнозы врачей, верят, что ей все же удастся победить страшный недуг.

Единственным членом семьи Заворотнюк, который изредка делает осторожные высказывания о знаменитости, является ее дочь Анна. Недавно в социальных сетях она вновь заговорила о состоянии актрисы, поделившись неутешительными подробностями. На вопрос поклонника о том, как себя чувствует Анастасия, модель ответила: «Держится. Болезнь очень тяжелая». Таким образом, блогер дала понять, что ни о каком выздоровлении актрисы речи не идет.