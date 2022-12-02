Состояние Мэтта Дэймона перепугает каждого: истязал себя ради роли (фото)

Мэтт Дэймон узнал на собственной шкуре, что такое актерский подвиг. Чтобы убедительно смотреться на экране, он пошел на кардинальные меры.

Ради роли специалиста Иларио в проекте под названием «Мужество в бою» актеру нужно было сильно похудеть. С поставленной задачей Дэймон справился: согласно одним данным, он избавился от 18 лишних кило, согласно другим — от 27 кило.

Такого ошеломительного результата ему удалось добиться благодаря строжайшей диете: в процессе подготовки к своему появлению на съемочной площадке актер употреблял в пищу исключительно куриную грудку. Без плачевных последствий такой эксперимент не обошелся.

Состояние Мэтта Дэймона в фильме перепугает каждого — настолько истощенным он выглядит. Артист истязал себя до такой степени, что у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Когда он понял, что зашел слишком далеко, то обратился за помощью к медикам. Под чутким контролем врачей актер смог восстановиться и вернуть себе прежний румянец на круглых щечках.