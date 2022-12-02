Состояние Мэтта Дэймона перепугает каждого: истязал себя ради роли (фото)
Знаменитости пришлось обратиться за медицинской помощью.
Мэтт Дэймон узнал на собственной шкуре, что такое актерский подвиг. Чтобы убедительно смотреться на экране, он пошел на кардинальные меры.
Ради роли специалиста Иларио в проекте под названием «Мужество в бою» актеру нужно было сильно похудеть. С поставленной задачей Дэймон справился: согласно одним данным, он избавился от 18 лишних кило, согласно другим — от 27 кило.
Такого ошеломительного результата ему удалось добиться благодаря строжайшей диете: в процессе подготовки к своему появлению на съемочной площадке актер употреблял в пищу исключительно куриную грудку. Без плачевных последствий такой эксперимент не обошелся.
Состояние Мэтта Дэймона в фильме перепугает каждого — настолько истощенным он выглядит. Артист истязал себя до такой степени, что у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Когда он понял, что зашел слишком далеко, то обратился за помощью к медикам. Под чутким контролем врачей актер смог восстановиться и вернуть себе прежний румянец на круглых щечках.