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Состояние критическое: в дом Михаила Боярского пришла беда

28 ноября 2023 18:46
Состояние критическое: в дом Михаила Боярского пришла беда

В ближайшее время близким придется дежурить у палаты.

Для всех фанатов Михаила Боярского осень закончилась на печальной ноте. Вечером 28 ноября стало известно об экстренной госпитализации любимого актера.

По предварительным данным, бесменный исполнитель роли Д’Артаньяна и любитель широкополых шляп был доставлен в Мариинскую больницу с инфарктом. На данный момент состояние пожилого артиста стабилизировалось, а его самого перевели в обычную палату.

Дочь Лиза и сын Сергей никаких комментариев о состоянии любимого отца пока не дали, равно как и сотрудники медучреждения: неясно, успеет ли обладатель бархотного голоса попасть домой к собственному 74-летию. Остается только гадать, что так сильно ударило по здоровью мэтра: в последнее время он почти не появлялся в театре, уделяя время внукам и любимой жене.

Фото: «Возвращение мушкетеров», 2008 год
Ксения Куртукова
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