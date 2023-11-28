Состояние критическое: в дом Михаила Боярского пришла беда

Для всех фанатов Михаила Боярского осень закончилась на печальной ноте. Вечером 28 ноября стало известно об экстренной госпитализации любимого актера.

По предварительным данным, бесменный исполнитель роли Д’Артаньяна и любитель широкополых шляп был доставлен в Мариинскую больницу с инфарктом. На данный момент состояние пожилого артиста стабилизировалось, а его самого перевели в обычную палату.

Дочь Лиза и сын Сергей никаких комментариев о состоянии любимого отца пока не дали, равно как и сотрудники медучреждения: неясно, успеет ли обладатель бархотного голоса попасть домой к собственному 74-летию. Остается только гадать, что так сильно ударило по здоровью мэтра: в последнее время он почти не появлялся в театре, уделяя время внукам и любимой жене.