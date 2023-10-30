Состояние критическое: отец Киркорова госпитализирован с серьезной проблемой

Еще пару лет назад имя Ярослава Дронова знали лишь поклонники вокальных конкурсов. Участник шоу «Фактор А» и «Голос», он много лет пытался пробиться на российскую эстраду. Патриотическому певцу все-таки удалось покорить музыкальный олимп. Правда, далеко не все деятели шоу-бизнеса разделяют восторг по поводу деятельности исполнителя.

Недавно ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян о лучших артистах страны. 33% назвали имя Дронова. В ответ свой рейтинг составил основатель группы «Земляне» и владелец «Русского радио» Владимир Киселев. Звезда причислила к лучшим Николая Баскова, Григория Лепса, Леонида Агутина и Владимира Преснякова.

Дронова в списке Киселева не оказалось. Впрочем, это неудивительно. Медиамагнат давно «точит зуб» на популярного вокалиста. Владимир Киселев неоднократно критически высказывался о деятельности Ярослава.