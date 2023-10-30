Состояние критическое: отец Киркорова госпитализирован с серьезной проблемой

Бедрос Киркоров всегда отличался неслыханной для своего пожилого возраста активностью. 91-летний народный артист России был частым гостем на различных программах, творческих вечерах и конкурсах. Однако годы берут свое: сегодня певцу потребовалось срочное медицинское вмешательство.

Исполнитель стал задыхаться рано утром. Близкие вовремя спохватились и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи смогли оперативно оказать пациенту помощь и купировать приступ астмы. Специалисты порекомендовали Бедросу Филипповичу при повторных эпизодах сразу вызывать медиков из поликлиники, сообщает Telegram-канал «112».

Проблемы со здоровьем беспокоят Киркорова далеко не в первый раз. В феврале сиделка вызвала специалистов после жалоб пожилого артиста на затруднительное дыхание. За пару месяцев до этого он лежал в больнице с пневмотораксом.