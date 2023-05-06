Состояние красотки из хита 90-х шокирует: что с ней сотворил брак с Ефремовым

Ксения Качалина дебютировала в картине «Нелюбовь» и вмиг завоевала бешеную популярность. Зрители возносили ее за блестящую игру, а критики прочили ей сумасшедший успех в кино. Однако все радужные планы актрисы разрушил ее брак с Михаилом Ефремовым.

Качалина стала четвертой женой скандального артиста. В их союзе родилась дочь Анна-Мария, и поначалу Михаил души не чаял в своей супруге и наследнице. Однако позднее их отношения испортились. Вероятно, причиной тому стало пристрастие актера к алкоголю. Ефремов также приучил свою жену к спиртному, и это разрушило ее жизнь.

После развода с Михаилом Ксения стала сильно пить. С годами она скатилась на социальное дно: актриса забросила карьеру, стала отшельницей, а ее квартира превратилась в хлев. Изменилась и внешность Ксении.

Когда-то Качалина обладала потрясающими данными. Ее детские черты гармонично сочетались с легким флером порока, что делало актрису яркой и уникальной. Но сегодня в 52-летней звезде фильма «Нелюбовь» не узнать ту прекрасную девушку. Она обрюзгла, ее лицо «сползло» вниз, а взгляд стал отрешенным. Актриса живет одна и почти ни с кем не общается. Дочь Анна-Мария отказывается поддерживать связь с матерью.