Состояние Елизаветы II игнорировал даже сын: от правды мурашки по коже

Королева Елизавета II считается самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Она провела на троне целых 70 лет. И за это время приняла множество судьбоносных для страны решений. Но в последние годы править ей становилось все тяжелее, а под конец даже самые простые действия стоили ей огромных усилий.

В сентябре 2022 года королева Елизавета ушла из жизни. Она не дожила всего лишь четыре года до своего столетия. При этом в последнее время здоровье Лилибет (детское прозвище королевы. — Прим. ред.) было просто в ужасном состоянии. Она практически ослепла и потеряла слух. К тому же у нее были большие проблемы с передвижением.

Королева всегда отличалась хорошим здоровьем и следила за собой практически до самой смерти. Но возраст и потеря супруга в апреле 2021 года подкосили Елизавету, и она сильно сдала. Несмотря на такие проблемы, она все же исполняла свои обязанности. А о сильном ухудшении здоровья не знал практически никто. И подданные, и собственная семья, казалось, не хотели замечать, что она страдала.