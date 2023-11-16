Состояние Боярского вызывает опасения: скрываемую правду выдал один шаг

За свою карьеру Михаил Боярский снялся более чем в ста фильмах. Он не только появлялся на экранах в полнометражных картинах, но и блистал на сцене театра и в антрепризах. Даже сейчас 73-летний актер по-прежнему соглашается на избранные съемки, не желая уходить на покой.

Хотя активность звезде все-таки пришлось снизить. Как выяснилось, состояние Боярского вызывает серьезные опасения, но его близкие стараются об этом не упоминать.

О том, что артист испытывает проблемы со здоровьем, свидетельствует его решение отойти от дел в бизнесе. Ранее Боярский выступал совладельцем нескольких крупных и успешных фирм. В основном эти компании занимались арендой и управлением имуществом.

За последние несколько недель советский д’Артаньян избавился от большинства своих бизнес-активов. Он продал доли в трех организациях. Источники из окружения артиста уверяют, что на такие меры его толкнул постковидный синдром. Опасной инфекцией Боярский переболел еще в 2021 году, но до сих пор не может полностью восстановиться, сообщает Telegram-канал Baza.