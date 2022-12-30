Состояние Бориса Корчевникова шокировало россиян: «Эфиры вести нельзя»

Вот уже не первый год в Сети обсуждаются проблемы Бориса Корчевникова со здоровьем. Врачи поставили телеведущему редкий диагноз и провели ему серьезную операцию.

В ходе хирургического вмешательства у знаменитости была удалена доброкачественная опухоль мозга. В одном из интервью Корчевников признался, что много лет жил с новообразованием, которое встречается у одного человека на сто тысяч, и даже не знал об этом.

Несмотря на то, что операция прошла успешно, без серьезных последствий не обошлось. У ведущего шоу «Жизнь и судьба» заметно ухудшился слух, что весьма осложнило его работу. Корчевников решил не завершать свою карьеру, но теперь зрители сами поставили на ней крест.

Состояние ведущего во время недавнего эфира шокировало россиян. В Сети пишут, что у звезды возникли проблемы с речью и слухом. Интернет-пользователи уже оставляют свои комментарии под видео, где поведение знаменитости действительно кажется довольно странным.