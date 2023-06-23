Состояние Бабкиной вызывает серьезные опасения: на фото нельзя смотреть без жалости

Надежда Бабкина увлеклась пластикой во время отношений с Евгением Гором. Рядом с молодым любовником артистка держала себя в тонусе, поэтому прописалась у косметологов и хирургов. Но Гор ушел, а привычка перекраивать свою внешность осталась. Вот к чему это привело.

73-летняя Бабкина уже давно не похожа сама на себя. Надежда Георгиевна подтянула веки, увеличила губы, перекроила скулы. На этом список операций не заканчивается. Результат нельзя назвать успешным, ведь теперь у артистки перетянутое и надутое лицо. Но это не самое страшное.

На одном из последних фото, где звезда предстала с именитыми коллегами, отчетливо видно, что с ней не все в порядке. Обеспокоенные фанаты обратили внимание на опухшие руки Бабкиной. Вероятно, бесконечные операции и бьюти-процедуры спровоцировали проблемы со здоровьем и сосудами. Поклонники начали бить тревогу, ведь на снимок Надежды Георгиевны невозможно смотреть без слез. Никто не знает, к каким последствиям приведет Бабкину ее фанатичное увлечение «красотой».