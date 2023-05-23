Состояние Анжелики Варум взволновало россиян: вынуждена превозмогать болезнь

Анжелика Варум нечасто радует фанатов своими выступлениями. Но недавно певица, наконец, вышла в свет.

Варум появилась на вечере подопечных Ларисы Долиной, творческое мероприятие проходило на корабле. 53-летнюю Анжелику встретили бурными овациями. Однако не все прошло так гладко, как бы хотелось.

Супруга Леонида Агутина покинула концерт сразу же после своего выступления. Дело в том, что Варум уже много лет страдает от морской болезни. Певица не выносит качку, поэтому была вынуждена сойти с корабля. Она даже не общалась с журналистами, которые заметили, что певице явно не по себе. А ведь раньше Варум почти не отказывалась от интервью.

Каждое выступление на корабле дается Анжелике через силу, но ради своих поклонников она превозмогает болезнь. Это не на шутку взволновало фанатов артистки, которые забеспокоились о ее состоянии.

О давнем недуге Варум поведала сама Лариса Долина. Также звезда добавила, что ей прекрасно знакомо это состояние. Оказывается, когда-то у Ларисы Александровны тоже была морская болезнь. Но с годами недуг чудесным образом отступил. Об этом Долина поведала журналистам портала «Московский комсомолец».