Состарилась на глазах: сложно поверить, что стало с Андреа из «Беверли-Хиллз 90210» (фото)

Культовый американский сериал «Беверли-Хиллз 90210» навсегда вошел в историю кинематографа. Он подарил целую плеяду ярких героинь, одной из которых стала Андреа Цукерман в исполнении Габриэль Картерис. Что стало с этой очаровательной актрисой годы спустя?

На момент съемок сериала Габриэль была одной из самых возрастных актрис среди молодежи — ей было 29 лет. Кстати, ее беременность в кадре не являлась фейком. Во время работы над сериалом Картерис вышла замуж и вскоре родила ребенка.

К сожалению, роль в телехите не сделала Габриэль знаменитой. После сериала актриса вела собственное шоу, однако уже через год передачу закрыли. Провал был связан с травмой, которую Картерис получила на съемках. В результате инцидента у актрисы парализовало половину лица на шесть месяцев.

Габриэль была президентом гильдии актеров США, а также дважды попадала в список самых влиятельных женщин Лос-Анджелеса. Увы, сейчас Картерис выглядит как морщинистая иссохшая старушка, поэтому в ней не узнать ту очаровательную героиню из молодежного сериала.