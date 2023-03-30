Сосредоточился на еде: куда пропал с экранов темнокожий Антон Зайцев

В конце 90-х годов Антон Зайцев собирал около экранов ТВ миллионы подростков. Темнокожий ведущий под псевдонимом Гамовер стал первым обозревателем компьютерных игр в стране и немало сделал для их популяризации. На телевидении Зайцев сразу зарекомендовал себя в качестве корреспондента со свежим взглядом. Он развивал проект «Отдыхай», пробовал комментировать спортивные новости и вести утренние эфиры, руководил программой о путешествиях.

К 2000-м Зайцев стал по-настоящему популярным тележурналистом. Он даже освещал Олимпийские игры в Сот-Лейк-Сити в составе русской делегации СМИ. А затем Антон внезапно пропал.

Как оказалось, он не завершил карьеру телеведущего, но изменил тему своей работы. От спорта и компьютерных игр Зайцев «переключился» на еду. Еще в детском возрасте он интересовался разнообразными рецептами, а в путешествиях по миру скрупулезно собирал особенности местных кухонь. Сейчас 53-летний журналист ведет детскую телепрограмму «Съедобное или несъедобное», в которой готовит вместе с малышами и подростками, пишет «Культурология ».