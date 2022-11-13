«Сослать за сто первый километр»: значение советской фразы станет сюрпризом

До сих пор россияне частенько используют фразу про сто первый километр. Это означает, что кто-то уехал или только собирается отбыть очень далеко. Мало кто знает, но выражение взялось из реальной истории.

В Советском Союзе на символическом сто первом километре жили некоторые бывшие заключенные. Туда попадали те, кто вернулся из тюрьмы и не смог на свободе найти жилье, достойную работу или начал заниматься воровством. Нередко попадали под горячую руку и ярые антисоветчики.

Таким людям запрещалось жить в больших городах, поэтому их направляли в поселения. Пункты находились очень далеко от мегаполисов, буквально за сотню километров. Отсюда и пошла та самая фраза.

Любопытна история еще одного советского выражения. Фраза «вычистить под гребенку» означала устранить всех недоброжелателей партии. Афоризм отсылает к самой популярной в Союзе расческе, которой пользовались все женщины страны.

А вот известнейшая фраза «забить козла» не имеет ничего общего с животным. Она связана с домино, излюбленным увлечением советских граждан. Выражение «пойдем забьем козла» было приглашением к игровому поединку.