Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка

4 сентября 2025 17:30
Смесь детектива и (неожиданно) фантастики.

В 2014 году на экраны вышел сериал «Вечность» — но даже не все сериаломаны о нем слышали. Хотя это как раз тот случай, когда жанры неожиданно смешались: мистическая фантастика плюс детективные расследования в духе «Шерлока» и «Менталиста».

В итоге получился проект, который не стал мейнстримом, но оставил заметный след — настолько, что последующие сериалы начали «заимствовать» его идеи, хотя ни один так и не добрался до того же уровня.

О чем история

Главный герой — Генри Морган. С виду обычный мужчина средних лет, который работает патологоанатомом в нью-йоркском морге. Он обаятелен, умен, говорит с акцентом… и живет уже 200 лет.

Секрет в том, что Генри просто не может умереть. Каждая его смерть заканчивается одинаково: он снова появляется на свет в воде и продолжает жить дальше.

Единственный, кто знает эту тайну, — его друг Эйб. Он помогает Моргану разобраться в том, что за проклятие его настигло, и можно ли его снять. Но параллельно Генри не сидит сложа руки: используя свой ум, опыт и внимание к деталям, он помогает полиции расследовать преступления.

Так «Вечность» балансирует сразу на двух уровнях: с одной стороны, классический детектив про преступления, с другой — мистическая драма о человеке, который живнт слишком долго и ищет ответы.

У сериала высокий рейтинг: 8,3 на «Кинопоиске» и чуть меньше на IMDb. Но главная ценность не только в цифрах.

Сериал пытается уйти от избитых клише про бессмертных героев. Генри не превращен в мрачного циника или страдальца, как это часто бывает в историях про «вампиров». Наоборот, он отзывчив, добр, старается вписаться в общество.

Главный герой действительно запоминается, и за ним хочется следить. А сюжет ловко комбинирует разовые расследования и большую историю про бессмертие.

Этот сериал — что-то среднее между "Менталистом" и "Костями".

Каждая серия пролетает на одном дыхании! — восхищаются обозреватели.

«Вечность» — это сериал, который не шумел и не гремел рейтингами, но он стоит того, чтобы дать ему шанс. А потом, возможно, вы тоже удивитесь: как я мог пропустить такое?

Ранее мы писали: Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились

Фото: Кадры из сериала «Вечность»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
