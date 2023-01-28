Сошли с ума от восторга: российская звезда привела в иступление иностранцев

Российские фигуристки часто вдохновляются популярными женскими персонажами и создают свои наряды, ориентируясь на стиль знаменитых героинь. Камила Валиева не стала исключением и повторила образ Уэнсдэй из одноименного сериала.

Девушка решила пойти еще дальше и показала на катке не только платье юной ведьмы, но и ее экранный танец. Такое решение сделало программу весьма популярной среди российских зрителей. Но не меньше восхищения испытали и иностранцы. Необычное шоу заворожило их, и они уже не могли сдержать своего восторга. Под видео с выступлением фигуристки многие пользователи из-за рубежа оставили свои милые комментарии.