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Сошли с ума от восторга: российская звезда привела в иступление иностранцев

28 января 2023 08:00
Сошли с ума от восторга: российская звезда привела в иступление иностранцев

Камила Валиева оказалась в тренде и покорила сердца зрителей.

Российские фигуристки часто вдохновляются популярными женскими персонажами и создают свои наряды, ориентируясь на стиль знаменитых героинь. Камила Валиева не стала исключением и повторила образ Уэнсдэй из одноименного сериала.

Девушка решила пойти еще дальше и показала на катке не только платье юной ведьмы, но и ее экранный танец. Такое решение сделало программу весьма популярной среди российских зрителей. Но не меньше восхищения испытали и иностранцы. Необычное шоу заворожило их, и они уже не могли сдержать своего восторга. Под видео с выступлением фигуристки многие пользователи из-за рубежа оставили свои милые комментарии.

«Мне очень понравилось!»,«Это фантастика, отличная программа, и Ками прекрасно ее исполняет»,«Она оставалась в образе, даже покидая лед», — восхитились иностранцы.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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