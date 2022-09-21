Сошлась с физруком: как на самом деле закончилась история Бриджит Джонс

Бриджит Джонс стала любимой героиней нулевых для миллионов телезрительниц. Из книг Хелен Филдинг она перекочевала на экраны двух фильмов. А вот лента «Бриджит Джонс 3» 2016 года уже не имела под собой литературного источника. Хотя Филдинг и закончила трилогию книгой «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», для экранизации ее не взяли. И два этих сюжета сильно отличаются друг от друга.

В киноверсии Джонс продолжала выяснять отношения с прежним бойфрендом Марком Дарси. Героиня узнавала о беременности, но не понимала, от кого ждет ребенка — от давнего возлюбленного или от нового случайного знакомого, который оказывается миллиардером. Фильм заканчивается хэппи-эндом — союзом Марка и Бриджит.

В книге же действие разворачивается, когда Бриджит уже исполнилось 50 лет. У нее подрастают двое детей от Марка, который трагически погиб. Она знакомится в Сети с парнем, который младше ее на 20 лет. Поначалу их роман развивается стремительно, но затем они расходятся из-за большой разницы в возрасте. От одиночества ее спасает учитель физкультуры в той школе, где занимаются ее дети. С ним она и обретает долгожданное счастье.