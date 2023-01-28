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Сошла с ума в погоне за красотой: народ в ужасе от измененной внешности Романец из «Дома-2»

28 января 2023 17:00
Сошла с ума в погоне за красотой: народ в ужасе от измененной внешности Романец из «Дома-2»

Возрастной кризис настиг и эту девушку.

Многие женщины тяжело справляются с первыми признаками старения и стараются всеми силами обернуть время вспять. Скандальная участница шоу «Дом-2» Виктория Романец тоже пополнила ряды этих красавиц, пытающихся сохранить молодость.

Незадолго до своего 33 дня рождения девушка стала частой клиенткой столичных салонов красоты. В итоге подписчики модели увидели на ее страничке совершенно другого человека. У бывшей участницы телестройки появились накаченные губы и увеличенная грудь. Даже ее брови претерпели сильные изменения. Теперь они являются самой заметной и яркой особенностью внешности.

До этих трансформаций Виктория была милой девушкой с приятными чертами лица. Но сейчас большинство пользователей сети просто ужасаются, смотря на фотографии модели, помешавшейся на своей красоте.

«Жуть!», «До процедур была намного миловиднее», «С губами, конечно, переборщила», «Ужас», — отмечают ошарашенные комментаторы.

Сошла с ума в погоне за красотой: народ в ужасе от измененной внешности Романец из «Дома-2»
Фото: соцсети, кадры из передачи "Дом 2" (2004-2021)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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