Сошла с ума в погоне за красотой: народ в ужасе от измененной внешности Романец из «Дома-2»

Многие женщины тяжело справляются с первыми признаками старения и стараются всеми силами обернуть время вспять. Скандальная участница шоу «Дом-2» Виктория Романец тоже пополнила ряды этих красавиц, пытающихся сохранить молодость.

Незадолго до своего 33 дня рождения девушка стала частой клиенткой столичных салонов красоты. В итоге подписчики модели увидели на ее страничке совершенно другого человека. У бывшей участницы телестройки появились накаченные губы и увеличенная грудь. Даже ее брови претерпели сильные изменения. Теперь они являются самой заметной и яркой особенностью внешности.

До этих трансформаций Виктория была милой девушкой с приятными чертами лица. Но сейчас большинство пользователей сети просто ужасаются, смотря на фотографии модели, помешавшейся на своей красоте.