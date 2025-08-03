«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»

Зрители уже призывают журналистов удалить статью и не позориться.

Variety выкатил свой большой рейтинг всей киновселенной Marvel — от «Железного человека» до свежей «Фантастической четвёрки: Первые шаги» (37 место, кстати). Всего 54 проекта, включая фильмы и сериалы, и, как водится, соцсети бурлят. Потому что, скажем так, сюрпризы там есть. И немаленькие.

Например, «Ванда/Вижн» выше, чем «Нет пути домой». Кто-то в восторге, кто-то рвёт волосы на голове и паутину под потолком. Ну а «Чёрная пантера» — вообще на втором месте, сразу за «Финалом», и это породило немало споров, особенно на фоне не самой восторженной реакции на сиквел.

«Как “Война бесконечности” может оказаться всего на 12-м месте? Хуже “Черной пантеры”, вы серьезно?», «Я сошла с ума, когда увидела топ-2», «Ванда/Вижн абсолютно точно не так хороша», — ужасаются в Сети.

Топ-7 лучших по версии Variety:

№ Проект 1 «Мстители: Финал» 2 «Чёрная пантера» 3 «Стражи Галактики» 4 «Ванда/Вижн» 5 «Первый мститель: Другая война» 6 «Люди Икс '97» 7 «Человек-паук: Нет пути домой»

Да-да, новый мультсериал про мутантов вырвался в шестерку лучших — и даже обошёл «Тора: Рагнарёк», который в топ-10, но не выше.

А теперь дно рейтинга, чтобы почувствовать контраст:

№ Проект 54 «Секретное вторжение» 53 «Тор 2: Царство тьмы» 52 «Человек-муравей и Оса: Квантомания» 51 «Лунный рыцарь» 50 «Тор: Любовь и гром» 49 «Невероятный Халк» 48 «Железный человек 2»

Если вы вдруг любили «Лунного рыцаря» — не осуждаем. Если «Секретное вторжение» вызвало у вас фрустрацию — вы не одиноки, Variety тоже страдал.

Полный список можно изучать как археологический памятник эпохе Marvel. Он очень нелогичен, слишком эмоционален — но, черт возьми, он точно не скучный.

Ранее мы писали: «Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи