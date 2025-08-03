«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»

Variety выкатил свой большой рейтинг всей киновселенной Marvel — от «Железного человека» до свежей «Фантастической четвёрки: Первые шаги» (37 место, кстати). Всего 54 проекта, включая фильмы и сериалы, и, как водится, соцсети бурлят. Потому что, скажем так, сюрпризы там есть. И немаленькие.
Например, «Ванда/Вижн» выше, чем «Нет пути домой». Кто-то в восторге, кто-то рвёт волосы на голове и паутину под потолком. Ну а «Чёрная пантера» — вообще на втором месте, сразу за «Финалом», и это породило немало споров, особенно на фоне не самой восторженной реакции на сиквел.
«Как “Война бесконечности” может оказаться всего на 12-м месте? Хуже “Черной пантеры”, вы серьезно?», «Я сошла с ума, когда увидела топ-2», «Ванда/Вижн абсолютно точно не так хороша», — ужасаются в Сети.
Топ-7 лучших по версии Variety:
|№
|Проект
|1
|«Мстители: Финал»
|2
|«Чёрная пантера»
|3
|«Стражи Галактики»
|4
|«Ванда/Вижн»
|5
|«Первый мститель: Другая война»
|6
|«Люди Икс '97»
|7
|«Человек-паук: Нет пути домой»
Да-да, новый мультсериал про мутантов вырвался в шестерку лучших — и даже обошёл «Тора: Рагнарёк», который в топ-10, но не выше.
А теперь дно рейтинга, чтобы почувствовать контраст:
|№
|Проект
|54
|«Секретное вторжение»
|53
|«Тор 2: Царство тьмы»
|52
|«Человек-муравей и Оса: Квантомания»
|51
|«Лунный рыцарь»
|50
|«Тор: Любовь и гром»
|49
|«Невероятный Халк»
|48
|«Железный человек 2»
Если вы вдруг любили «Лунного рыцаря» — не осуждаем. Если «Секретное вторжение» вызвало у вас фрустрацию — вы не одиноки, Variety тоже страдал.
Полный список можно изучать как археологический памятник эпохе Marvel. Он очень нелогичен, слишком эмоционален — но, черт возьми, он точно не скучный.
Ранее мы писали: «Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи