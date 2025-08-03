Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»

«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»

3 августа 2025 19:05
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»

Зрители уже призывают журналистов удалить статью и не позориться.

Variety выкатил свой большой рейтинг всей киновселенной Marvel — от «Железного человека» до свежей «Фантастической четвёрки: Первые шаги» (37 место, кстати). Всего 54 проекта, включая фильмы и сериалы, и, как водится, соцсети бурлят. Потому что, скажем так, сюрпризы там есть. И немаленькие.

Например, «Ванда/Вижн» выше, чем «Нет пути домой». Кто-то в восторге, кто-то рвёт волосы на голове и паутину под потолком. Ну а «Чёрная пантера» — вообще на втором месте, сразу за «Финалом», и это породило немало споров, особенно на фоне не самой восторженной реакции на сиквел.

«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»

«Как “Война бесконечности” может оказаться всего на 12-м месте? Хуже “Черной пантеры”, вы серьезно?», «Я сошла с ума, когда увидела топ-2», «Ванда/Вижн абсолютно точно не так хороша», — ужасаются в Сети.

Топ-7 лучших по версии Variety:

Проект
1 «Мстители: Финал»
2 «Чёрная пантера»
3 «Стражи Галактики»
4 «Ванда/Вижн»
5 «Первый мститель: Другая война»
6 «Люди Икс '97»
7 «Человек-паук: Нет пути домой»
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»

Да-да, новый мультсериал про мутантов вырвался в шестерку лучших — и даже обошёл «Тора: Рагнарёк», который в топ-10, но не выше.

А теперь дно рейтинга, чтобы почувствовать контраст:

Проект
54 «Секретное вторжение»
53 «Тор 2: Царство тьмы»
52 «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
51 «Лунный рыцарь»
50 «Тор: Любовь и гром»
49 «Невероятный Халк»
48 «Железный человек 2»

Если вы вдруг любили «Лунного рыцаря» — не осуждаем. Если «Секретное вторжение» вызвало у вас фрустрацию — вы не одиноки, Variety тоже страдал.

«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»

Полный список можно изучать как археологический памятник эпохе Marvel. Он очень нелогичен, слишком эмоционален — но, черт возьми, он точно не скучный.

Ранее мы писали: «Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи

Фото: Marvel
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи «Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи Читать дальше 3 августа 2025
Самый мрачный «Человек-паук» в истории: «Совершенно новый день» станет новым супер-кроссовером Marvel — без мультивселенных, зато с Карателем Самый мрачный «Человек-паук» в истории: «Совершенно новый день» станет новым супер-кроссовером Marvel — без мультивселенных, зато с Карателем Читать дальше 3 августа 2025
Netflix лишили права экранизации Horizon Zero Dawn: Sony снимет фильм по нашумевшей игре с новым Сайленсом Netflix лишили права экранизации Horizon Zero Dawn: Sony снимет фильм по нашумевшей игре с новым Сайленсом Читать дальше 3 августа 2025
Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только Читать дальше 2 августа 2025
Ждали нового «Дэдпула» в ближайшие годы? Обойдетесь: у Marvel поменялись планы — на сиквел не хватает денег Ждали нового «Дэдпула» в ближайшие годы? Обойдетесь: у Marvel поменялись планы — на сиквел не хватает денег Читать дальше 2 августа 2025
Блейд, Призрачный гонщик и даже Дэдпул Marvel больше не нужны: но эти четыре фильма выпустит железно Блейд, Призрачный гонщик и даже Дэдпул Marvel больше не нужны: но эти четыре фильма выпустит железно Читать дальше 2 августа 2025
Гений, почти миллиардер, плейбой, филантроп: Дауни-младший за съемки в Marvel заработал баснословные деньги — все догадывались, но суммы не называли Гений, почти миллиардер, плейбой, филантроп: Дауни-младший за съемки в Marvel заработал баснословные деньги — все догадывались, но суммы не называли Читать дальше 2 августа 2025
Когда ужастики уже надоели: экранизации Стивена Кинга, в которых нет и следа хоррора Когда ужастики уже надоели: экранизации Стивена Кинга, в которых нет и следа хоррора Читать дальше 1 августа 2025
«Точно так же, как “Темный рыцарь” Нолана»: Дауни-младший останется в MCU даже после новых "Мстителей" — объясняем, почему это даже к лучшему «Точно так же, как “Темный рыцарь” Нолана»: Дауни-младший останется в MCU даже после новых "Мстителей" — объясняем, почему это даже к лучшему Читать дальше 1 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше